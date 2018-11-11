МВД создало рабочую группу после призыва ФСБ «что-то делать» с детьми-радикалами

При Бюро специальных технических мероприятий (БСМТ) МВД России создана рабочая группа, которая займется проблемой радикализации молодежи через интернет. Об этом сообщает «Интерфакс».

В министерстве пояснили, что в задачи группы будет входить «координация мероприятий по выработке мер, направленных на совершенствование механизма выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с выявлением лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, а также вовлекающих их в различные криминально-ориентированные, в том числе радикальные сообщества посредством сети интернет».

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Группа была сформирована 29 октября после соответствующего приказа министра внутренних дел.

8 ноября директор ФСБ Александр Бортников указал на создающиеся в России молодежные радикальные сообщества, и «это приводит к тому, что гибнут люди. «С этим надо что-то делать, — подчеркнул он. — Мы упустили трудных подростков, и они попали под влияние и стали исповедовать радикальные взгляды. Это проблема, которую сейчас надо решать незамедлительно».

31 октября в здании УФСБ в Архангельске 17-летний местный житель привел в действие взрывное устройство. Ранения получили три сотрудника управления, подросток погиб. Позднее стало известно, что он состоял в интернет-сообществе анархистов.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа устроил взорвал бомбу в учебном заведении, расстрелял соучеников и преподавателей, после чего покончил с собой. Тогда погибли 20 человек, более 70 — пострадали.

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