ФСБ захотело «что-то делать» с радикализмом молодежи

ФСБ подготовило предложения по борьбе с радикализмом среди молодежи. Об этом агентству ТАСС рассказал директор спецслужбы Александр Бортников.

Бортников указал на создающиеся в России молодежные радикальные сообщества, и «это приводит к тому, что гибнут люди. С этим надо что-то делать, — подчеркнул он. — Мы упустили трудных подростков, и они попали под влияние и стали исповедовать радикальные взгляды — и левые, и правые, а где-то вперемешку, сумбур в голове. Это реальность сегодняшнего дня. Это проблема, которую сейчас надо решать незамедлительно».

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В качестве свежих примеров Бортников привел массовую бойню в политехническом колледже Керчи и взрыв у знания ФСБ в Архангельске.

18 октября первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно находиться под контролем спецслужб, иначе невозможно гарантировать должный уровень безопасности. «Постоянный мониторинг интернета, имею в виду, конечно, только проблемы, связанные с терроризмом, или с экстремизмом, или с организованной преступностью», — подчеркнул он.

31 октября в здании УФСБ в Архангельске 17-летний местный житель привел в действие взрывное устройство. Сам он погиб, ранения получили три сотрудника управления. Информированный источник сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе анархистов.

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. Он активировал несколько взрывпакетов, расстрелял учащихся и преподавателей, а затем убил себя. В результате действий четверокурсника погибли 20 человек, более 70 — пострадали.

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