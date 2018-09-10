Экстремиста-рецидивиста осудили за репост и отпустили прямо из суда

В Москве националиста Юрия Екишева, соратника отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, признали виновным в экстремизме за сообщение в соцсетях, передает РИА Новости.

Мужчине назначили два года колонии. Однако суд перезачел время, проведенное Екишевым в СИЗО, и принял решение о немедленном освобождении.

Прежде он уже был судим за запись в соцсетях и в мае 2017 года получил полтора года колонии. После обжалования дела в Мосгорсуде наказание Екишеву сократили на месяц. 21 ноября прошлого года националист вышел на свободу, а на следующий день вновь был арестован по новому обвинению.

Юрий Екишев известен как соратник руководителя запрещенной в России организации «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» Владимира Квачкова. Впервые за экстремизм Екишев был судим в 2006 году.

Квачков проходил по делу о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса, был оправдан после трехлетнего заключения и вновь попал под арест за подготовку вооруженного мятежа. В августе прошлого года экс-полковник ГРУ был также признан виновным в экстремизме.

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