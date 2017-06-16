Прокуратура оспорила приговор соратнику Квачкова

Прокуратура оспорила приговор националисту Юрию Екишеву, соратнику осужденного за попытку организовать восстание бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом в пятницу, 16 июня, пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Евгения Горохова сообщила РИА Новости.

«Прокуратура подала апелляционное представление на приговор, по которому Екишеву назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима», — сказала пресс-секретарь.

Горохова добавила, что подсудимый и его защита также не согласились с назначенным судом наказанием и обжаловали его.

3 мая Дорогомиловский суд столицы приговорил Юрия Екишева к 1,5 годам колонии общего режима, признав его виновным по статье об экстремизме. Уголовное дело в отношении осужденного было возбуждено после публикации им видеоролика экстремистского содержания в одной из соцсетей.

Юрий Екишев — соратник бывшего полковника военной разведки (ГРУ) Владимира Квачкова, в прошлом координатор запрещенной в России организации «Движение против нелегальной иммиграции». В 2006 году он был осужден на полтора года по статьям о призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ).

Квачков до 1994 года был командиром 15-й отдельной бригады спецназначения ГРУ, позднее работал в центральном аппарате военной разведки. В 2005 году Квачкову было предъявлено обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения отставной полковник был оправдан, но уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке мятежа. По версии следствия, активисты созданного Квачковым «Народного ополчения Минина и Пожарского» (запрещено в России) планировали захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву.