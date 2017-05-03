Единомышленник Квачкова получил срок за экстремизм

Дорогомиловский суд столицы приговорил к полутора годам колонии Юрия Екишева, признанного виновным по статье об экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии общего режима», — сообщил пресс-секретарь суда Евгений Горохов.

Уголовное дело в отношении Екишева было возбуждено после публикации им видеоролика экстремистского содержания в одной из соцсетей.

Юрий Екишев — соратник бывшего полковника военной разведки (ГРУ) Владимира Квачкова, в прошлом координатор запрещенной в России организации «Движение против нелегальной иммиграции». В 2006 году он был осужден на полтора года по статьям о призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ).

Квачков до 1994 года был командиром 15-й отдельной бригады спецназначения ГРУ, позднее работал в центральном аппарате военной разведки. В 2005 году Квачкову было предъявлено обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения отставной полковник был оправдан, но уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке мятежа. По версии следствия, активисты созданного Квачковым «Народного ополчения Минина и Пожарского» (запрещено в России) планировали захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву.