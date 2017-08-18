Отставного полковника ГРУ Квачкова приговорили к 1,5 годам лишения свободы

Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к году и шести месяцам лишения свободы. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает ТАСС.

Квачкова признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Он продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима (ранее его осудили за подготовку вооруженного мятежа).

«Согласно судебному решению, по совокупности наказаний к оглашенному в пятницу сроку добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы. В результате, согласно тексту приговора, путем частичного сложения наказаний Квачкову предстоит отбыть в колонии два года», — передает агентство.

По версии следствия, в 2015 году Квачков, отбывая наказание в Мордовии, записал на мобильный видеообращение, которое «затем другим заключенным было передано на электронный адрес лиц, находящихся на свободе». Ролик под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия» был потом размещен в интернете.

Эксперты заключили, что в видео содержатся лингвистические и психологические «признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти», а также побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват власти.

Дело первоначально было возбуждено по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». В ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на статью 282 УК РФ/ Квачков своей вины не признал.

Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса (тогда занимал пост главы РАО «ЕЭС России»). В 2008-м его оправдал суд присяжных, в 2010-м Верховный суд России оставил в силе это решение. На следующий день бывшего полковника арестовали его по новому делу о подготовке мятежа. В 2013-м Квачкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, затем срок был снижен до восьми лет.