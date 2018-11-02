Кремль прокомментировал ситуацию с помощью пострадавшим в Керчи

Ситуация с помощью пострадавшим в Керчи находится на контроле Кремля, тревожных сигналов нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 2 ноября.

«Уже приняты решения местными и федеральными властями. Даны все необходимые поручения президента, собственно, в день события. Это контролируется по линии контрольного управления», — сказал он.

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Ранее в пятницу в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Республики Крым сообщили, что семье пострадавшей при взрыве в Керченском политехническом колледже Натальи Калиниченко выдали положенные 500 тысяч рублей. 1 ноября отец девушки пожаловался на отказ крымских властей выплатить им компенсацию.

В ведомстве также заверили, что выплаты всем пострадавшим произведены в полном объеме.

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. Он активировал несколько взрывпакетов, расстрелял учащихся и преподавателей, а затем убил себя. В результате погибли 20 человек, более 70 — пострадали.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил о нехватке в интернете интересного и полезного контента для молодых людей.

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