Семье раненной при взрыве в керченском колледже отказались платить компенсацию

Власти Крыма отказались выплачивать компенсацию семье Натальи Калиниченко, пострадавшей во время бойни в Керченском политехническом колледже. Об этом «Радио Свобода» рассказал отец девушки Юрий.

По словам мужчины, на встрече с жителями Керчи глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что их семья якобы неблагополучная и им «денег велено не давать».

Издание отмечает, что во время происшествия 16-летняя Наталья Калиниченко находилась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, ей ампутировали ступню. Девушка продолжает лечение в одной из московских больниц. Предположительно, это займет около полугода. По словам отца, денег у них нет.

После массового убийства в Керчи крупные банки города обещали погасить долги по кредитам семьям погибших, а власти Крыма сообщили, что из регионального бюджета семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей, погибших — по миллиону.

17 октября четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал несколько взрывпакетов в здании, расстрелял учащихся и преподавателей из ружья, а затем убил себя. В его сумке был найден коктейль Молотова. Предположительно, с его помощью он собирался устроить пожар.

Жертвами Рослякова стали 20 человек, более 70 пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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