Семьям погибших в Керчи спишут долги по кредитам

Банки «Россия» и РНКБ готовы списать долги по займам семьям погибших в Керченском политехническом колледже, если они обратятся с такой просьбой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей двух кредитных организаций.

В «России» это предложение будет действовать и для пострадавших. В настоящий момент в банке изучают, были ли их клиенты среди погибших и раненых. В РНКБ изданию сообщили, что пока к ним никто их родственников жертв не обращался.

«Известия» отмечают, что частичное или полное списание долгов при чрезвычайных ситуациях — это необязательная, но частая банковская практика. Так было, например, после теракта в петербургском метро в апреле 2017-го.

Ранее власти Крыма обещали выплатить семьям пострадавших по 500 тысяч рублей, погибших — по миллиону. Деньги будут выделены из регионального бюджета.

17 октября четверокурсник Керченского политехнического колледжа Ярослав Росляков устроил бойню в здании: он взорвал несколько взрывпакетов, потом начал расстреливать учащихся и преподавателей из ружья, а затем убил себя. Его жертвами стали 20 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

После произошедшего чиновники захотели еще больше ограничить распространение информации среди несовершеннолетних, а в Росгвардии предложили ужесточить правила хранения оружия. В то же время секретарь Совета безопасности Николай Патрушев указал на недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

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