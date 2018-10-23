После бойни в Керчи десятки семей решили перевести детей из колледжа

Двадцать две семьи попросили перевести их детей из Керченского политехнического колледжа, где произошло массовое убийство, в другие учебные заведения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет — идем навстречу каждому без исключения», — заверил он.

Также Аксенов напомнил, что в учреждении возобновились занятия. Они будут проходить в тех корпусах, которые не пострадали во время трагедии. Охранять заведение на постоянной основе продолжат сотрудники Росгвардии, добавил глава республики.

Всего в колледже учатся 900 студентов.

Ранее стала известна цель устроившего бойню 19-летнего Владислава Рослякова: в первую очередь он собирался убить директора учреждения Ольгу Гребенникову, рассказала его мать. Следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

17 октября Росляков устроил в Керченском политехническом колледже несколько взрывов, потом начал расстреливать студентов и преподавателей из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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