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Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

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Россиян могут заставить уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Росгвадрия опубликовала соответствующее предложение на портале проектов нормативных правовых актов.

Если владельцы оружия берут его с собой в поездки более чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения, следует из пояснительной записки. В ведомстве подчеркивают, что такие меры помогут улучшить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения.

Ранее, 18 октября, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы Анатолий Выборный выступили с предложением ужесточить правила выдачи и хранения оружия. В частности, был поднят вопрос об увеличении минимального возраста, дающего право на приобретение оружия.

Такие предложения были выдвинуты на фоне стрельбы в Керчи. 17 октября учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Известно о 19 погибших и 74 пострадавших. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

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