Требования к владельцам оружия предложили ужесточить

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Российские политики предложили ужесточить правила выдачи и хранения оружия. С такими инициативами выступили член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы Анатолий Выборный, пишет ТАСС.

Ковитиди считает необходимым повысить минимальный возраст, дающий право на приобретение оружия. «Я твердо уверена, что действующее законодательство, которое регулирует порядок получения оружия, требует сегодня изменений, поскольку возраст, который там обусловлен — 18 лет, <..> должен быть не менее 22 лет», — считает политик.

Выборный заявил, что инициативы об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие активно обсуждаются в Госдуме. По его словам, среди других обсуждаемых мер — блокировка сайтов, которые могут призывать к совершению преступлений.

17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой Керченского политехнического колледжа, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Известно о 19 погибших и 74 пострадавших. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур.

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