Возросло число жертв стрельбы в керченском колледже

Число жертв, погибших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже, увеличилось на одного. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев на выходе из здания городского морга, передает ТАСС.

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«Погибших — 20 человек [включая самоубийство 18-летнего предполагаемого преступника Владислава Рослякова]. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», — заявил он.

17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого учебного заведения, а затем устроил стрельбу. Ранее сообщалось о 18 погибших и 74 пострадавших (шести из них была оказана амбулаторная помощь, остальные были госпитализированы).

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур.

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