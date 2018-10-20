Еще одного пострадавшего госпитализировали после стрельбы в Керчи

В Крыму госпитализировали еще одного пострадавшего при взрывах и стрельбе в Керчи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы министерства здравоохранения республики.

«В РДКБ [Республиканская детская клиническая больница в Симферополе] добавился 16-летний парень с травмами легкой степени тяжести», — уточнил собеседник агентства, характер полученных травм он раскрывать не стал. Он добавил, что в настоящий момент в больницах находятся 23 человека, на лечение продолжают поступать те, кто ранее отказался от медицинской помощи.

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Владислав Росляков совершил нападение на Керченский технологический техникум 17 октября. 18-летний студент взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погиб 21 человек, большинство из них — студенты. Пострадали около 50 человек.

Следственный комитет России изначально рассматривал произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ), однако затем уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

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