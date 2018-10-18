Стрелок из Керчи три года изучал оружие и взрывные устройства

Студент керченского колледжа Владислав Росляков три года занимался изучением оружия и взрывных устройств. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, Росляков вел практически затворнический образ жизни. У него не было ни друзей, ни девушек, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать об отклонениях в психике. Студент разработал и осуществил массовое убийство в колледже в одиночестве.

«Компьютер Рослякова позволил установить, что года три назад он увлекся изучением стрелкового оружия, а позднее взрывных устройств, в том числе вопроса их изготовления», — отметил источник.

Он также добавил, что студент увлекался компьютерными играми, «стрелялками», но «не более, чем другие подростки».

Как установили следователи, Росляков с детства был предоставлен самому себе. После развода родителей с отцом он виделся редко, мать основное время проводила на работе, она была санитаркой в онкоцентре.

Бабушка студента рассказала журналистам, что Владислав рос общительным ребенком, но со временем замкнулся в себе, его единственным увлечением стал компьютер. За месяц до нападения на колледж молодой человек забрал у нее все семейные фотографии со своим изображением.

Ранее глава Крыма высказывал предположение, что Росляков не мог совершить нападение в одиночестве. По словам Сергея Аксенова, у студента могли быть сообщники, которые помогали ему в подготовительных мероприятиях.

Версию того, что у массового убийства в техникуме могут быть организаторы и другие исполнители, заявляли в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Владислав Росляков совершил нападение на Керченский технологический техникум 17 октября. 18-летний студент взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погиб 21 человек, большинство из них — студенты. Пострадали около 50 человек.

Следственный комитет России (СКР) изначально рассматривал произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ), однако затем уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!