Патрушев назвал причину бойни в колледже Керчи

Причиной массовой бойни в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе, — заявил он в ходе заседания в Новосибирской области.

Патрушев напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников — ранее такое происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске. «Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей», — резюмировал он.

17 октября Росляков устроил в Керченском политехническом колледже несколько взрывов, потом начал расстреливать студентов и преподавателей из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Позднее стала известна цель устроившего бойню 19-летнего Владислава Рослякова: в первую очередь он собирался убить директора учреждения Ольгу Гребенникову, рассказала его мать. Следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!