Пострадавшей во время бойни в Керчи студентке выплатили обещанную компенсацию

Семье пострадавшей при взрыве в Керченском политехническом колледже Натальи Калиниченко выдали положенные 500 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 2 ноября, радиостанции «Говорит Москва» рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Республики Крым.
По данным ведомства, семья Калиниченко входит в список потерпевших, и обещанная сумма была им переведена. «Выплаты всем пострадавшим, согласно официальному списку, произведены в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.
Источник в пресс-службе не назвал точную дату получения компенсации.
1 ноября отец студентки Юрий Калиниченко пожаловался, что семья не получила положенной суммы, которую власти Крыма пообещали выплатить всем семьям пострадавших во время массового убийства.
Сообщалось, что дочь Калиниченко находилась в эпицентре взрыва и получила тяжелые травмы, ей ампутировали ступню. Предположительно, дальнейшее лечение может занять не меньше полугода.
17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. Он активировал несколько взрывпакетов, расстрелял учащихся и преподавателей, а затем убил себя. В результате действий четверокурсника погибли 20 человек, более 70 — пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).