Путин поручил усилить контроль за оборотом оружия после бойни в Керчи

Президент России Владимир Путин потребовал от Росгвардии предоставить предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 октября.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — сказал глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

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20 октября Росгвардия предложила обязать граждан уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Соответствующая инициатива размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Госдуме подняли вопрос об ужесточении правил выдачи и хранения оружия. В частности, парламентарии предложили увеличить минимальный возраст, дающий право на приобретение оружия.

Дискуссия о необходимости усиления контроля за оружием была спровоцирована стрельбой в Керченском политехническом колледже 17 октября. Студент Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой, а затем устроил стрельбу. В результате погибли 20 человек, более 70 пострадали.

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