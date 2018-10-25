Подростки сняли жестокое избиение сверстника и заинтересовали следователей

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Следственные органы управления Следственного комитета по Москве начали проверку после появления в сети видео с жестоким избиением подростка в Чертанове. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

В настоящий момент следователи проверяют, было ли заявление в полицию от пострадавшего, а также поднимают медицинскую документацию в травмпунктах и больницах, рассказал источник к силовых структурах. Устанавливаются все участники избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 24 октября, видеозапись была опубликована в группе «Рубка» во «ВКонтакте». На кадрах школьник ударил другого подростка, и, когда тот упал, группа молодых людей начала бить его ногами, в том числе по голове. Все это снимал один из очевидцев. Автор поста отметил, что нападавшие были пьяны и перед нападением следили за своей жертвой. Причиной для избиения якобы был конфликт в интернете. В сообщении говорится, что подросток попал в реанимацию со сломанным позвоночником. В комментариях пользователи сообщили, что ролик снят возле школы №657 на улице Подольских Курсантов.

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