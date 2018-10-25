Снятое на видео избиение подростка расценили как покушение на убийство

Следователям потребовалось несколько часов после появления видео в сети, чтобы установить личности двоих причастных к избиению подростка на юге Москвы. Они дают показания, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство», сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

«По данным следствия, группа подростков вступила в предварительный сговор и, используя малозначительный повод, жестоко избила своего сверстника. Причем даже после того, как юноша упал на землю и стал просить о пощаде, нападавшие продолжали наносить удары ногами», — рассказала Иванова.

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Вечером в четверг, 25 октября, двое из тех, кто изображен на видео, уже были доставлены к следователю и в настоящее время дают подробные показания. Они будут задержаны, и следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Иванова уточнила, что пострадавший находится в одной из городских больниц, врачи выявили у него серьезную черепно-мозговую травму и множественные гематомы.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 21 октября возле дома 13 на Днепропетровской улице. Группа подростков, испытывая неприязнь к однокласснику, устроила ему засаду, а затем жестоко избила, причем расправу снимали на видео, которое затем опубликовали в одной из социальных сетей.

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