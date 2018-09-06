Российские полицейские задержали детей и запретили звонить родителям

Четырех полицейских из Магнитогорска (Челябинская область) привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное удерживание в отделении полиции восьми мальчиков возрастом от 10 до 13 лет. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации портала 74.ru, инцидент произошел в июле, когда дети играли во дворе жилого дома. Один из местных жителей позвонил в полицию и пожаловался на шум, после чего полицейские приехали и забрали тех детей, на которых указал звонивший. Школьников увезли в отделение и запретили звонить родителям. Отец одного из мальчиков случайно узнал об этом, когда дозвонился до сына только с четвертого раза.

Материалы по теме «Будут и дальше сажать детей» Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки

Выяснилось, что детей доставили в отдел без весомых оснований, без установления обстоятельств произошедшего и уведомления их родителей, с нарушением правил дорожного движения: в служебном УАЗе не оказалось детских сидений, и к тому же салон не предназначен для такого числа людей.

По словам родителей, таким образом в отделе полиции хотели выполнить статистику по постановке несовершеннолетних на учет. Они обратились с жалобами в прокуратуру Челябинской области, в Генеральную прокуратуру, а также к главе МВД Владимиру Колокольцеву и уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой.

В мае сотрудника патрульно-постовой службы отдела полиции Дербента (Дагестан) обвинили в превышении служебных полномочий после того, как он избил подростка. Мужчина ехал своем автомобиле по автостанции, когда на его пути встал 16-летний местный житель. Подросток не сразу заметил подъезжающую машину и освободил проезд только после звукового сигнала. Страж порядка грубо сделал ему замечание, а затем затолкнул его в салон автомобиля и избил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!