Подросток нерасторопно уступил дорогу полицейскому и был избит

Следователи передали в суд уголовное дело бывшего командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы отдела полиции Дербента (Дагестан), который избил в своей машине подростка. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета.

Полицейского обвиняют в превышении служебных полномочий.

Следствием установлено, что 24 февраля обвиняемый на своем автомобиле подъехал к выезду с территории автостанции «Южная», на пути стоял 16-летний местный житель. Подросток не заметил подъезжающую машину и освободил проезд только после подачи полицейским звукового сигнала. Недовольный страж порядка в грубой форме сделал подростку замечание, а затем насильно затолкнул его в салон автомобиля и там побил.

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