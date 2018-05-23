Обезумевший водитель «вырубил» гаишника ударом в пах и попал на видео

В Тюмени сотрудники ДПС задержали водителя за пьяное вождение. Во время составления протокола мужчина вел себя агрессивно по отношению к полицейским. Следственный комитет опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Задержанный пытался ударить сотрудника ДПС головой, оскорблял и в конце концов пнул инспектора в пах. После удара тот упал.

Водитель уже был лишен прав за пьяное вождение. Теперь против него возбуждено уголовное дело о насилии в отношении полицейского.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!