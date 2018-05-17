Москвич отбивался от полиции зажженным файером и попал на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Находившийся в международном розыске за мошенничество 41-летний москвич при задержании поджег файер. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

Инцидент произошел в Калужской области. Пострадавшего госпитализировали. В результате потасовки с задержанным один из полицейских получил термические ожоги.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи устанавливают все обстоятельства.

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