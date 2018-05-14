Бросившего чашку из окна россиянина переселили в колонию

Житель Челябинской области получил десять месяцев колонии общего режима за то, что «из открытого окна прицельно бросил керамическую кружку в голову полицейского». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мужчину осудили по статье о применении не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

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Инцидент произошел 29 декабря 2017 года в городе Карталы. К 51-летнему местному жителю, в отношении которого поступило сообщение о преступлении, прибыли участковый и сотрудник патрульно-постовой службы, который и получил по голове кружкой.

Также уралец публично оскорбил сотрудника МВД.

Как отметили в надзорном ведомстве, вид и размер наказания определен с учетом отрицательной характеристики обвиняемого, который злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

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