Российский уголовник взял канистру с горючим и отомстил полицейскому

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа мужчина пытался сжечь служебную машину местного участкового, говорится на сайте окружного управления МВД.

«Таким образом, злоумышленник решил отомстить правоохранителю за возбуждение в отношении него уголовного дела по факту нанесения побоев бывшей супруге, — отмечено в тексте. — Известно, что участковый ранее составлял на задержанного административный протокол за появления последнего в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения».

Инцидент произошел 14 марта. Участковый приехал в школу, чтобы опросить социального педагога. Заметив автомобиль, припаркованный возле школы, мужчина поджег его, используя канистру с горючим, после чего скрылся с места происшествия на снегоходе. Тушили машину очевидцы.

По данному факту проводится доследственная проверка, 37-летний подозреваемый был ранее судим за хулиганство.

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