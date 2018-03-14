Ревнивого сибиряка нашли после драки по кровавым следам

В Кемеровской области предполагаемого преступника нашли по следу из капель крови его жертвы. Об этом в среду, 14 марта, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как говорится в сообщении, жильцы одного из кемеровских общежитий нашли на лестничной площадке избитого мужчину со сломанной челюстью. Прибывшие на место полицейские заметили на полу капли крови, ведущие к одной из комнат. Ее хозяин сначала отрицал вину, но эксперт-криминалист подтвердил, что образцы его крови совпадают с найденными на площадке.

Полицейские выяснили, что накануне вечером хозяин комнаты, его супруга и приятель распивали спиртное. «Во время застолья гость стал ухаживать за женщиной, что не понравилось ее мужу. После очередного комплимента, который произнес знакомый в адрес женщины, злоумышленник избил его и выгнал в подъезд. Пройдя несколько этажей, мужчина упал на лестнице, где его и обнаружили соседи», — говорится в сообщении.

В отношении жильца общежития возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В январе уральский пироман сжег машину бывшей супруги. На допросе житель Нижнего Тагила пояснил, что был пьян и хотел отомстить женщине за то, что та встретила другого.

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