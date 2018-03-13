Омич избил мать до полусмерти и выбросил ее в мусоропровод

Житель Омска избил мать, подумал, что она умерла, и выбросил ее в мусоропровод. Женщина скончалась в больнице. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 8 марта 43-летний мужчина напился и стал избивать пожилую мать. Женщина пыталась убежать от него, но он догнал ее на лестничной клетке и несколько раз ударил по голове. Пенсионерка потеряла сознание, сын решил, что она умерла, выбросил ее в мусоропровод и пошел спать.

Пострадавшая застряла в трубе, и ее нашли соседи, которые вызвали скорую. 67-летнюю женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Мужчина стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (пункт 4 статьи 111 УК). Он задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В августе 2016 года сообщалось, что безработный житель Новокузнецка в состоянии алкогольного опьянения избил отца до смерти. Спустя девять дней во время поминок он поссорился с матерью и убил ее.

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