На Урале оперативники пошли под суд за раскрытие выдуманных преступлений

Трое курганских полицейских предстанут перед судом за то, что раскрывали выдуманные преступления и договаривались с невиновными людьми о признании вины. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, оперативники решили повысить личные показатели и показатели отдела и начали раскрывать реальные и вымышленные преступления «путем уговоров и обещания материальных и иных благ».

Одного арестованного мужчину они уговорили взять на себя помимо основного обвинения случаи хищения скота, которые долгое время оставались нераскрытыми. Его же упросили признаться в покупке и хранении патро­нов, которые, как считают в СК, купил и незаконно хранил один из полицейских.

Кроме того, в 2015 году сообщники предложили денег местному жителю и дали ему нарвать дикорастущей конопли. После этого оперативники формально выявили и пресекли «совершенное преступление».

Всего в обвинительном заключении идет речь о десяти преступлениях по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), части 3 статьи 33, части 2 статьи 228 («Организация незаконного приобретения наркотиков в крупном размере») и части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение и сбыт боеприпасов»).

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!