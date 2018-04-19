Беглый глава Нижнего Новгорода за взятки продвигал ритуальный бизнес

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова по подозрению в получении взяток на 17 миллионов рублей от представителей ритуального бизнеса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомстве в четверг, 19 апреля.

Расследование ведется по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от предпринимателя лично и через посредников взятки за общее покровительство и содействие в сфере предоставления населению ритуальных услуг, выделение земельного участка для строительства крематория в Нижнем Новгороде.

В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны. Им предъявлено обвинение. Следствие обратилось в суд за ходатайством об аресте фигурантов дела.

Материалы по теме Ждет тебя казенный том Что читают и как проводят время арестованные крупные российские чиновники

В июле 2015 года гордума Нижнего Новгорода досрочно отправила в отставку Кондрашова в связи с возбужденным против него уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в конце 2014 года администрация города продала муниципальную компанию ТЭК-НН за 52 миллиона рублей при балансовой стоимости ее активов более 314 миллионов рублей.

Олег Кондрашов был избран главой администрации Нижнего Новгорода в декабре 2010 года. Срок полномочий чиновника истекал в сентябре 2015 года.

18 июля 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Кондрашов вступил в должность генерального директора нижегородской телекомпании «Волга». «Я принял решение возглавить телекомпанию и расцениваю это как усиление контроля над бизнес-активом. "Волга" — это ведущая телекомпания нижегородского региона», — объяснил новое назначение бывший градоначальник.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!