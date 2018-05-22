Полицейский снял на видео обед коллег в грязном дворе и лишился работы

Автор видео с раздачей в грязном дворе сухого пайка полицейским, приехавшим в Волгоград из области на усиление во время чемпионата мира по футболу, будет уволен из органов. Об это сообщается в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Отмечается, что руководство полицейского главка жестко отреагировало на публикацию ролика. «Нашли человека, который "слил" видео. Генерал приказал уволить двух сотрудников, которые сняли и выложили видео, дал двое суток», — говорится в посте.

Остальных участников съемки начали воспитывать дисциплиной. Их заставляют постоянно носить форму, в том числе в неслужебное время и при походе в столовую, проводят строевую подготовку с отдыхающим нарядом.

Видеозапись была опубликована 20 мая в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». На ней показано, как на улице из грузовика сотрудникам МВД выдают пакеты с едой, которая, по словам полицейских, была ледяной и несъедобной. Места для обеда собравшимся не нашлось, поэтому некоторые начали есть, стоя возле бетонных плит. Слышны возмущения и мат, один из сухпайков кто-то бросил на землю.

Автор ролика сообщал, что их поселили в заброшенном детском лагере, где нет никаких удобств. «Три дня не было воды в туалете, где до сих пор стоят "пирамиды"! В корпусе на 40 человек восемь розеток в коридоре, откуда не выпускают!» — рассказал мужчина.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 города, в том числе в Волгограде.

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