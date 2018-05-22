Россия
 
Последние новости
Украина впервые испытала американские Javelin
В США раскрыта секта многоженцев-насильников
Гордая мать скопировала огромную родинку сына на собственное лицо
Дзюба преподаст урок призывавшим к третьей мировой войне британским фанатам
Пожаловавшаяся Путину на российскую медицину девушка умерла от рака
Мошенники в сети прикинулись приличным банком и просчитались
Сбербанк объявил очереди «великой ценностью»
Яйца оказались средством от преждевременной смерти
Болгария попросила спасения от России
Новости партнеров

Полицейский снял на видео обед коллег в грязном дворе и лишился работы

Перейти в «Мою Ленту»

Автор видео с раздачей в грязном дворе сухого пайка полицейским, приехавшим в Волгоград из области на усиление во время чемпионата мира по футболу, будет уволен из органов. Об это сообщается в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Отмечается, что руководство полицейского главка жестко отреагировало на публикацию ролика. «Нашли человека, который "слил" видео. Генерал приказал уволить двух сотрудников, которые сняли и выложили видео, дал двое суток», — говорится в посте.

Остальных участников съемки начали воспитывать дисциплиной. Их заставляют постоянно носить форму, в том числе в неслужебное время и при походе в столовую, проводят строевую подготовку с отдыхающим нарядом.

Видеозапись была опубликована 20 мая в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». На ней показано, как на улице из грузовика сотрудникам МВД выдают пакеты с едой, которая, по словам полицейских, была ледяной и несъедобной. Места для обеда собравшимся не нашлось, поэтому некоторые начали есть, стоя возле бетонных плит. Слышны возмущения и мат, один из сухпайков кто-то бросил на землю.

Автор ролика сообщал, что их поселили в заброшенном детском лагере, где нет никаких удобств. «Три дня не было воды в туалете, где до сих пор стоят "пирамиды"! В корпусе на 40 человек восемь розеток в коридоре, откуда не выпускают!» — рассказал мужчина.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 города, в том числе в Волгограде.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам придется уведомлять полицию о поездках в города ЧМ-2018
Носивший росгвардейца на руках ушел в подполье
Полковник обмывал повышение, устроил дебош и натравил автоматчиков на полицию
Полиция Петербурга засудит журналистов за новость о пытках в полиции Петербурга
Другие материалы рубрики
Россия00:0119 мая
Акция против Закона о домашнем насилии

«Насилие — все еще основа порядка»

Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
19:12Сегодня

Пожаловавшаяся Путину на российскую медицину девушка умерла от рака

20:3521 мая

Пожаловавшийся на пытки в ФСБ россиянин отрекся от своих слов после новых пыток

16:13Сегодня

Путин распорядился создать НКО во благо россиян

Россия00:0216 мая

«Чтобы осталось на еду»

Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
18:09Сегодня

В России выявили парадокс взятки

20:5718 мая

Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке

18:3218 мая

Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой

Россия00:0021 апреля

«Многие пожалели о своем решении»

Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
14:03Сегодня

Прямую линию Путина обогатят географией и общением

17:56Сегодня

Милонов «чудом» защитился от содомитов

11:4718 мая

Российский гаишник заставил инвалида бежать за машиной на тросе

Россия
Cдал без боя
Почему Ройзман бросил кресло мэра Екатеринбурга
Пожаловавшаяся Путину на российскую медицину девушка умерла от рака
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Полицейский снял на видео обед коллег в грязном дворе и лишился работы
Путин распорядился создать НКО во благо россиян
В России выявили парадокс взятки
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Все материалы
Мир
Яир НетаньяхуМаленький принц
Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
Россию «уличили» во вмешательстве в дела еще одной страны
Болгария попросила спасения от России
Захотевшего учить родной язык тибетца посадили за призыв к сепаратизму
Трампа заподозрили в использовании небезопасного телефона
Итальянские популисты выбрали в премьеры никому не известного мужчину
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Все материалы
Бывший СССР
Диктатор диктатору брат
Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
На Украине нашлась карта с двумя Крымами
Украина впервые испытала американские Javelin
В ДНР подорвали пассажирский автобус
Украина арестовала российское судно
В Донбассе взорвали мост
Все материалы
Экономика
Золото Москвы
У российских олигархов новые проблемы. За них взялся Лондон
Недобросовестный застройщик
Эксперт назвал главную проблему при долевом строительстве жилья
Подсчитан размер средней зарплаты в России
Названы марки опасного сливочного масла
Госдума добралась до биткоинов
В МЧС нашелся миллиардер
Россия объединилась с Японией против США
Все материалы
Силовые структуры
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»
Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка стала майором полиции в 100 лет
Убийцами многодетной матери из «бандитского единства» занялись на высшем уровне
Радевший за друга детства начальник уголовного розыска попался на взятке
Россиянин задушил и закопал подругу после попытки приучить ее к труду
Все материалы
Наука и техника
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
«Роскосмосу» на «Эфир» потребовалось 300 миллиардов
В Дании нашли кости сотни убитых человек
Все материалы
Спорт
Русские горцы
UFC едет в Россию. Кто будет уничтожать гостей столицы в октагоне?
Дзюба преподаст урок призывавшим к третьей мировой войне британским фанатам
ФИФА оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов сборной России
Киев устранит упоминания «Газпрома» перед финалом Лиги чемпионов
Дзюба поведал об адских днях
Россия ответила на угрозы британцев о третьей мировой на чемпионате мира
Лукашенко обрушился с критикой на проваливших чемпионат мира хоккеистов
Все материалы
Культура
«Все это очень страшно»
Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Один раз за «Донбасс»
Кто победил на 71-м Каннском фестивале
Певец Евгений Осин разбился на мотоцикле
В Мариинском театре произошло массовое отравление
Рэперша сфотографировалась голой и пожаловалась на «пост-сосковый мир»
Умер автор самого популярного поп-символа
Все материалы
Интернет и СМИ
Глубокое погружение
Полицейские заливали в сеть тонны детского порно. Все из-за педофилов
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone
Жителей Сочи оставили без телевидения из-за гирлянд к чемпионату мира по футболу
Телеведущую затравили за возвращение в эфир сразу после родов
Дикие кошки наорали друг на друга и прославились
Краснодарцы устыдились массово рванувших за деньгами «Орла и решки» земляков
Все материалы
Ценности
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Назван размер груди самых счастливых женщин
Японцы массово разделись и показали татуировки в стиле якудза
Россиян поздравили с открытием Крымского моста смартфоном с бриллиантами
Помаду «Оргазм» смели за сутки
Все материалы
Путешествия
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
Селфи стало причиной ареста туристов
Башмак стал отелем
Аварийная посадка вынудила россиян успокоить нервы коньяком
Российских дебоширов не пустят в поезда
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Гордая мать скопировала огромную родинку сына на собственное лицо
Британец два года выл вместе с волками и довел соседей
Мисс США впервые за много лет стала блондинка
Жираф-убийца оказался рецидивистом
Все материалы
Любимые дизельные внедорожники россиян
Десять популярных машин на «тяжелом топливе», из которых пять — японские
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Дорогая экзотика с пробегом
БТР для охоты, бронированный «Гелик» и другие необычные машины на продажу. Часть 2
План Бэ: тест Bentley Continental GT
Первый тест купе нового поколения
Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports
Главой российского бренда Aurus станет бывший топ-менеджер Daimler
Американцы выпустят электрический пикап с 360-миллиметровым клиренсом
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы