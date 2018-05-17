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Россиянам придется уведомлять полицию о поездках в города ЧМ-2018

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Россиян обяжут оформлять временную регистрацию в полиции или МФЦ при поездках в города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий президентский указ, который вступил в силу 12 мая.

Регистрироваться придется лично в органах «не позднее трех дней со дня прибытия». Отправить заказное письмо или заполнить бланк в электронной форме нельзя. При оформлении регистрации необходимо предоставить заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживание, например, договор аренды квартиры.

Правило касается всех иногородних, даже если человек приехал в город всего на пару дней, а также иностранцев. Оно будет действовать с 25 мая по 25 июля и направлено на обеспечение безопасности в период мундиаля.

Согласно статье 19.15.1 КоАП, за нарушение правил пребывания без регистрации свыше установленного законом срока предусмотрен штраф. Для путешественников он составляет до пяти тысяч рублей, для собственников жилья — до семи тысяч.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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