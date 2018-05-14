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Британским фанатам посоветовали не мешать водку с пивом в России

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Для британских фанатов составили рекомендацию, как вести себя на чемпионате мира по футболу в России. Таблоид The Sun опубликовал несколько неофициальных советов.

Большая часть материала посвящена алкоголю. «Мы, британцы, во время пьянки теряем самоконтроль. Русские известны своей любовью к водке. Соедините эти два явления и получите воистину убойное сочетание», — утверждают авторы статьи.

«Если вы пьете с русскими, закусывайте. Приготовьтесь произносить много тостов. Не пейте, пока тост не будет завершен — это грубо. Водку пьют залпом, но не волнуйтесь, если не получится. Не мешайте водку с пивом или вам грозит неминуемое похмелье с наихудшей головной болью. Но у вас все рано наступит похмелье, которое русские лечат борщом», — говорится в материале.

Далее следуют рекомендации касательно норм поведения в России, и автор возвращается к теме алкоголя — «Не пытайтесь соревноваться с местными жителями в количестве выпитого. Они вас перепьют»

23 апреля заместитель главного констебля британского графства Саут-Йоркшир Марк Робертс призвал британских болельщиков не провоцировать патриотически настроенных россиян. Он выразил предположение, что возросшее напряжение между Москвой и Лондоном может стать причиной возможных столкновений между фанатами двух стран на мундиале.

28 марта английский спортивный журналист Мартин Липтон критически высказался относительно движения футбольных хулиганов, усомнившись в том, что его представители «достаточно храбры», чтобы отправиться на чемпионат мира в Россию. «Увы, данная группа болельщиков позорит нашу страну на регулярной основе», — заявил он. Журналист также назвал фанатов «трусами» и предположил, что они не отважатся посетить Россию. «Они побоятся встретить по-настоящему суровых мужиков. Давайте будем честны, русские — не самые приятные ребята», — заключил Липтон.

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