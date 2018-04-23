Британских фанатов напугали российскими патриотами на чемпионате мира

Заместитель главного констебля британского графства Саут-Йоркшир Марк Робертс призвал британских болельщиков не провоцировать патриотически настроенных россиян на чемпионате мира по футболу-2018. Об этом сообщает Express.

Робертс считает, что возросшее напряжение между Москвой и Лондоном может стать причиной возможных столкновений между болельщиками двух стран на мундиале в России. По его версии, в российском обществе наблюдается рост националистических и патриотических настроений.

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Песни британских болельщиков о Второй мировой войне могут спровоцировать россиян и повлечь за собой конфликтные ситуации. Робертс также отметил, что британцам не рекомендуется размахивать национальным флагом.

На чемпионат мира в России уже отказались ехать представители британского парламента и члены королевской семьи. Частичный бойкот поддержали и официальные лица футбольной ассоциации Англии.

Одной из причин обострений взаимоотношений между Россией и Великобританией стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее в начале марта. Британские власти обвинили в покушении российские спецслужбы. Россия отрицает обвинения.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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