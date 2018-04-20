Футбольная ассоциация Англии присоединилась к бойкоту чемпионата мира

Футбольная ассоциация Англии (FA) частично поддержала бойкот чемпионата мира-2018 в России и намерена максимально сократить число представителей на матчах. Об этом сообщает Daily Mail.

Изначально футбольное руководство Англии планировало присутствовать на турнире в полном составе, но в связи с ухудшением отношений между Великобританией и Россией было принято другое решение.

Ранее FA выступила против бойкота турнира в России. Тем не менее, в заявлении отмечалось, что в случае, если организация получит информацию об угрозе безопасности, решение будет пересмотрено.

В начале марта правительство Великобритании сократило делегацию на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Матчи турнира не посетят ни чиновники, ни члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия турнира.

4 марта Скрипаль вместе с дочерью были найдены без сознания в сквере в британском Солсбери. Причиной стало отравление нервно-паралитическим токсином. Британские власти связали произошедшее с действиями российских спецслужб. Россия отрицает обвинения. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт, что для отравления использовался токсин, однако его происхождение не определено.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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