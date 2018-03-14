Футбольная ассоциация Англии выступила против бойкота ЧМ в России

Футбольная ассоциация (FA) Англии выступила против возможного бойкота чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, менеджеры ассоциации провели совещание по поводу участия национальной команды в ЧМ-2018. Несмотря на то, что никаких указаний по возможному бойкоту не поступало, в организации решили прояснить ситуацию из-за резкого ухудшения отношений между Великобританией и Россией.

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FA намерена противостоять любым призывам бойкотировать турнир, если футбол будет использован в качестве политического инструмента, пишет Daily Mail. Отмечается, что ассоциация может пересмотреть свою позицию, если МИД Великобритании предоставит информацию о том, что в России существует риск жизни и здоровью делегации на турнире.

МИД Великобритании также предостерег подданных страны от якобы существующей угрозы роста антибританских настроений в России и рекомендовал британцам проявлять бдительность.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что ни британские чиновники, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира в Россию в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

6 марта сообщалось о возможном бойкоте ЧМ английскими футболистами. Однако журналисты The Telegraph отметили, что команды, представляющие национальные ассоциации, не имеют права покинуть турнир, не сыграв во всех матчах турнира согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА). Невыполнение данного правила грозит санкциями, вплоть до отстранения от участия в следующем кубке мира.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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