Английских футбольных хулиганов обвинили в страхе перед русскими

Английский спортивный журналист Мартин Липтон критически высказался относительно движения футбольных хулиганов, усомнившись в том, что его представители достаточно храбры, чтобы отправиться на чемпионат мира в Россию. Его слова передает OffTheBall.

«Увы, данная группа болельщиков позорит нашу страну на регулярной основе», — заявил Липтон. Журналист также назвал фанатов «трусами» и предположил, что они не отважатся посетить Россию.

«Они побоятся встретить по-настоящему суровых мужиков. Давайте будем честны, русские — не самые приятные ребята», — заключил Липтон.

21 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что бойкот чемпионата мира в России со стороны футболистов нецелесообразен. Кроме того, политик выказал обеспокоенность относительно безопасности болельщиков сборной.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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