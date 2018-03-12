Чемпион Европы по футболу побил недовольного его игрой болельщика

Полузащитник римского «Лацио» и чемпион Европы в составе сборной Португалии Луиш Нани вступил в конфликт с болельщиком. Это произошло после матча чемпионата Италии против «Кальяри», который завершился вничью 2:2. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Возвращаясь в столицу Италии, болельщики и игроки римского клуба оказались на борту одного самолета. Встретив Нани, один из фанатов «Лацио» раскритиковал полузащитника за его игру. В ответ на это 31-летний португалец затеял драку. Чтобы разнять Нани и болельщика, в дело вмешались другие игроки «Лацио».

Римляне уступали во встрече с Кальяри вплоть до 95 минуты, когда Чиро Иммобиле удался эффектный удар пяткой в ворота соперника. По итогам 28 матчей Серии А, римский клуб занимает четвертую строчку турнирной таблицы. «Кальяри» идет в чемпионате на 14-м месте.

Луиш Нани первый сезон выступает в составе «Лацио». В его активе три гола в 13 матчах.

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