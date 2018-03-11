Итальянец перекинул мяч пяткой через вратаря и спас команду от поражения

Нападающий итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле пяткой перебросил мяч через вратаря «Кальяри» и спас свою команду от поражения в матче чемпионата Италии. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте freeflow football.

К 95-й минуте встречи римляне проигрывали со счетом 1:2. После навеса в штрафную площадь Иммобиле в прыжке нанес удар пяткой, после которого мяч залетел за спину голкипера. Встреча завершилась со счетом 2:2. Этот гол стал для итальянца 24-м в 25 матчах национального чемпионата.

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