Футболист оформил дубль в свои ворота и забил в чужие

СИЛА / ВКонтакте

Защитник барселонского «Эспаньола» Марио Эрмосо отметился дублем в ворота своей команды и забил гол «Леганесу» во время матча 21-го тура испанской Примеры. Видеообзор встречи появился в группе «СИЛА» во «ВКонтакте».

Эрмосо отметился автоголами на 11-й и 82-й минутах. На 86-й он отправил мяч в сетку чужих ворот, однако не сумел спасти свою команду от поражения со счетом 2:3. Защитник стал первым игроком в истории Примеры, забившим в одном матче три мяча, два из которых были в свои ворота.

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