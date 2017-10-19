Самый молодой вратарь в истории Лиги чемпионов забил сам себе в матче с МЮ

Вратарь португальской «Бенфики» Миле Свилар забил мяч в свои ворота в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Видео было опубликовано на странице журналиста Адама Джозефа в Twitter.

Автором гола стал 19-летний Маркус Рэшфорд. Он выполнил навес с фланга и направил мяч под перекладину. Вышедший из ворот Свилар попятился назад и зашел за линию ворот вместе с пойманным мячом. Этот гол стал единственным в матче. «Бенфика» потерпела третье поражение подряд на групповом этапе, МЮ одержал третью победу. После матча 18-летнего бельгийца утешали игроки «Манчестер Юнайтед», в частности соотечественник Ромелу Лукаку.

Видео: @miiigledesma / Twitter

Свилар стал самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов, на три дня обойдя Икера Касиляса, который в 1999 году дебютировал в составе мадридского «Реала».