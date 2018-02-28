Бразилец ответил на уханье украинских фанатов голом и изобразил обезьяну

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Нападающий луганской «Зари» бразилец Иури Фрейтас отметился голом через себя на 76-й минуте матча Украинской премьер-лиги (УПЛ) против «Ворсклы». Видео появилось на Youtube-канале Brazukas _yt.

Перед этим фанаты «Ворсклы» встречали действия футболиста уханьем. Празднуя гол, Иури изобразил походку гориллы. Матч завершился победой луганского клуба со счетом 3:0.

В сезоне УПЛ-2017/18 на счету Иури шесть мячей в 16 матчах. После 21 тура «Ворскла» с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы, «Заря» с 33 очками — четвертую.

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