Капитан «Зенита» покинет клуб

Защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать соглашение с питерским клубом. Об этом сообщает ТАСС.

Контракт 31-летнего капитана клуба истекает 30 июня 2018 года. Согласно правилам Международной федерации футбола, Кришито уже вправе вести переговоры с другими клубами.

«Я хотел уехать еще в прошлом году, но остался из-за [Роберто] Манчини (главный тренер — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил футболист.

Портал Transfermarkt.de оценивает итальянца в пять миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги Кришито провел 20 матчей и забил 3 гола. В составе «Зенита» футболист выступает с 2011 года.

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