В Петербурге избили футболиста «Зенита»

В Санкт-Петербурге защитник ФК «Зенит» Денис Терентьев был избит двумя неизвестными у своего дома. Об этом сообщает Фонтанка.

Предположительно, причиной инцидента стало место на парковке — Терентьев на своем автомобиле не поделил территорию с другим водителем, которому «на помощь» пришел его пассажир. Драку подтвердила супруга футболиста Анжелика, попросив откликнуться очевидцев случившегося.

Терентьева с травмой головы забрала скорая, у него провалы с памятью. Однако он рассказал журналистам, что с ним «все нормально».

Ведется следствие.

22 августа в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, три спортсмена избили грабителя, который пытался отобрать у них автомобиль. На полицейской фотографии, сделанной после задержания, лицо незадачливого преступника покрыто разноцветными синяками и ссадинами, а веки опухли и перестали открываться.