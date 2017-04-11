Футбольных фанатов избили перед матчем во Владимире

Видео: ТВ МИГ / YouTube

В центре Владимира произошла массовая драка с участием болельщиков местного футбольного клуба «Торпедо» и тверской «Волги». Инцидент случился перед встречей команд в рамках 18 тура первенства второго дивизиона. Об этом сообщает Tv-mig.ru.

Перед матчем владимирские и тверские болельщики собрались на площадке перед ЦУМом, чтобы вместе пойти на стадион. Их атаковала группа из примерно 70 человек в желтых и синих майках. Многие поклонники футбола забежали в универмаг, но часть из них ретироваться не успели. В итоге, они получили травмы различной тяжести, а один из болельщиков «Волги» был госпитализирован.

Нападавших задержать не удалось. Мотивы их поступка неизвестны. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Торпедо».