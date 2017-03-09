Матч молодежного Кубка Африки по футболу прервали из-за слезоточивого газа

Встреча 1/2 финала Кубка африканский наций среди футболистов не старше 20 лет между Замбией и ЮАР была прервана из-за слезоточивого газа. Видео размещено на канале Krokomime в YouTube.

В дополнительное время при счете 0:0 игроки обеих команд почувствовали дискомфорт: многие легли на газон, начали закрывать глаза футболками и полотенцами Слезоточивый газ за пределами стадиона применила полиция для пресечения драки между фанатами.

Арбитры на шесть минут остановили встречу, а через две минуты после возобновления игры футболисты сборной Замбии забили единственный мяч в игре и вышли в финал. За трофей они поборются с победителем матча Сенегал — Гвинея, который пройдет в четверг, 9 марта.