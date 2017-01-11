Президент ФИФА объяснил увеличение количества команд на ЧМ

Расширение числа участников футбольных чемпионатов мира положительно скажется на зрелищности турнира. Такое мнение выразил президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Его слова в среду, 11 января, приводит BBC News.

«Это чисто футбольное решение, с финансовой точки зрения мы чувствуем себя комфортно. На прошлом чемпионате мира Коста-Рика выбила Италию и Англию. Есть и другие команды, которые могли бы проявить себя на мундиале. У многих стран появится шанс пройти квалификацию, и они будут инвестировать деньги в футбол», — сказал Инфантино.

Функционер также заявил, что ценит мнение клубов, которые выступили против расширения ЧМ. «Мы не трогаем календарь, даты чемпионата мира и не увеличиваем нагрузку для игроков. Турнир будет длиться 32 дня, как и сейчас. Максимум команда проведет семь матчей, как сейчас. Будет 12 стадионов, как сейчас. Но при этом мы даем возможность большему количеству стран осуществить мечту», — заявил президент ФИФА.

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По словам Инфантино, расширение числа участников чемпионатов Европы с 16 до 24 положительно сказалось на зрелищности турнира. «Евро-2016 был самым интересным в истории. Все команды поверили в свои шансы и стали проводить матчи с совершенно другим настроем. Я верю, что качество и зрелищность мирового первенства может возрасти», — добавил функционер.

10 января Совет ФИФА принял решение о расширении количества команд на чемпионатах мира с 32 до 48. Новый формат будет опробован на турнире 2026 года. Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф. От Европы в турнире выступят 16 сборных, квота Африки составит 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, Южной Америки — 6,5, Северной и Центральной Америки — 6,5, Океании — одна команда.

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Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено. На право принять соревнования претендуют две группы стран, предоставившие совместные заявки: Индия и Китай, а также Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай. Также провести мировое первенство хотят Канада и Новая Зеландия.

Предыдущее расширение числа участников чемпионата мира по футболу произошло в 1998 году, когда на турнир во Францию приехало 32 команды вместо 24.