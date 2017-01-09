СМИ анонсировали увеличение количества сборных-участниц ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) 10 января объявит об увеличении количества команд-участниц чемпионата мира с 32 до 48, начиная с турнира 2026 года. Об этом сообщает Globo.

Формулу проведения будущих чемпионатов утвердят в марте, но ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

От Европы в турнире выступят 16 сборных, квота Африки составит — 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, Южной Америки — 6,5, Северной и Центральной Америки — 6,5, Океании — одна команда.

В сентябре глава ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что поддерживает идею увеличения числа команд-участниц ЧМ до 40 сборных.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России, а турнир 2022 года — в Катаре. Место проведения мундиаля-2026 пока не определено. На право принять соревнования претендуют две группы стран, предоставившие совместные заявки: Индия и Китай, а также Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай. Также провести мировое первенство хотят Канада и Новая Зеландия.