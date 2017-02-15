Футболиста сборной Ганы оштрафовали за ирокез

Нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян был оштрафован федерацией футбола ОАЭ за «неэтичную прическу». Об этом сообщает Squawka.com.

Форвард оказался в списке из более чем 40 футболистов, которые подверглись санкциям. Сумма финансовых взысканий не сообщается.

По информации источника, организация следит за имиджем игроков, так как некоторые учения ислама запрещают носить прически, где часть волос сбрита.

Гьян, принадлежащий китайскому «Шанхай СИПГ», в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Аль-Ахли». В составе клуба из ОАЭ провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

На Кубке Африки 2017 года, проходившем с 14 января по 5 февраля, Гьян выступал с ирокезом и выбритыми на висках узорами. В пяти матчах он отметился одним голом.