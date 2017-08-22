Грабитель в Нью-Мексико напал на футболистов и был избит

В американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, три спортсмена избили грабителя, который пытался отобрать у них автомобиль. Об этом сообщает Fox News.

Игроки в американский футбол согласились подвезти 20-летнего Ангело Дрю Мартинеза. Во время поездки он достал пистолет и велел им выйти из машины. Они послушались, но затем один из футболистов заметил, что Мартинез неумело обращается с оружием. Он снова сел в машину и ударил грабителя по лицу. После этого к драке присоединились другие спортсмены.

На полицейской фотографии, сделанной после задержания, лицо Мартинеза покрыто разноцветными синяками и ссадинами, а веки опухли и перестали открываться. В полиции утверждают, что пистолет, которым он угрожал футболистам, был игрушечным. Мартинез обвиняется в четырех вооруженных нападениях и попытке совершения уголовного преступления.

Средний рост профессионального игрока в американский футбол превышает два метра, а вес — 100 килограммов.

В июне сообщалось, что житель американского города Сарасота при помощи мачете обратил в бегство пятерых грабителей, вооруженных ружьем.